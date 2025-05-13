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لبنان

مؤسسة مياه الجنوب تطلق تحولاً نوعياً في معالجة الصرف الصحي

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:29
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أعلنت مؤسسة مياه الجنوب أن محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ثاني أكبر محطة في جنوب لبنان، تشهد نهضة تقنية شاملة بعد سنوات من التوقف والإهمال، في خطوة تُعد محورية لتحسين إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث البيئي في المنطقة.
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تخدم المحطة 14 بلدة من بينها مدينة النبطية، وبدأت عملية إحيائها عام 2023 بعد تسلمها من مجلس الإنماء والإعمار، حيث كشفت المعاينات عن أعطال حرجة نتيجة توقفها لأكثر من عامين.

بفضل شراكة بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والاتحاد الأوروبي واليونيسيف، خضعت المحطة لأعمال تأهيل واسعة شملت تحديث نظام الطاقة بتركيب مولدات جديدة وصيانة الأجهزة القائمة، إلى جانب إعادة تأهيل وحدة المعالجة الأولية ونظام التحكم والمراقبة SCADA وربطه بالإدارة المركزية. كما جُهّزت المحطة بأجهزة استشعار متطورة لمراقبة جودة المياه وتحسين كفاءة المعالجة، وشملت الأعمال أيضًا تحديث مرافق المعالجة الثانوية ومحطة ضخ "النميرية".

ورغم التحديات التي تواجه المشروع، مثل ارتفاع كلفة الطاقة ونوعية المياه العادمة الصناعية وعدم تحديد أماكن للتخلص من الحمأة، إلا أن هذا التطوير يُعد نموذجًا واعدًا للاستدامة البيئية. وبانتهاء المرحلة الثانية من الأعمال قريبًا، سترتفع القدرة التشغيلية للمحطة من 4 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ما يساهم في حماية البيئة وتحسين الواقع الصحي في جنوب لبنان.
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