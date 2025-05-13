تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لمجالس اختيارية في قضاء بعلبك

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صدر عن محافظ قرار مدد بموجبه مهلة قبول طلبات الترشيح الجديدة للمجالس الاختيارية التي كان عدد المرشحين لها في قرى وبلدات قضاء غير المقسمة إلى أحياء، أقل من عدد المطلوب انتخابهم، باستثناء بلدات وبدنايل والسفري ومجدلون، وتنتهي مهلة تقديم طلبات الترشيح عند الساعه 24 من يوم الاربعاء الواقع في 2025/5/14.