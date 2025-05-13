موسى ندد بموجة اطلاق النار ابتهاجا بالانتخابات: لملاحقة المخالفين وتعقبهم

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ندد النائب في تصريح بموجة إطلاق النار التي شهدتها بعض المناطق ابتهاجاً بنتائج والاختيارية، والتي أسفرت عن ضحايا وإصابات وأضرار مادية، إضافة إلى ترويع المواطنين.ودعا موسى إلى تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب أخيرًا، والذي ينص على تشديد بحق مطلقي النار، مطالبًا بملاحقة المرتكبين وسوقهم أمام العدالة "ليكونوا عبرة لغيرهم".كما حث المواطنين على نبذ هذه العادات المؤذية، واصفًا إياها بأنها "بعيدة كل البعد عن الحضارة التي يتغنّى بها ".