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لبنان

موسى ندد بموجة اطلاق النار ابتهاجا بالانتخابات: لملاحقة المخالفين وتعقبهم

Lebanon 24
13-05-2025 | 05:40
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ندد النائب ميشال موسى في تصريح بموجة إطلاق النار التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية ابتهاجاً بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي أسفرت عن ضحايا وإصابات وأضرار مادية، إضافة إلى ترويع المواطنين.
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ودعا موسى إلى تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب أخيرًا، والذي ينص على تشديد العقوبات بحق مطلقي النار، مطالبًا بملاحقة المرتكبين وسوقهم أمام العدالة "ليكونوا عبرة لغيرهم".

كما حث المواطنين على نبذ هذه العادات المؤذية، واصفًا إياها بأنها "بعيدة كل البعد عن الحضارة التي يتغنّى بها لبنان".
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