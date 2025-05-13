مغتربون أتوا إلى لبنان لهذا السبب



زار العديد من المغتربين في الآونة الأخيرة، ليس فقط لتفقدّ منازلهم وعائلاتهم، وإنّما للمُشاركة في الإستحقاق البلديّ والإختياريّ.

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وقال أحد المغتربين لـ" " إنّ "هناك تعويلاً كبيراً على إجراء تحسينات في المجالس البلديّة الجديدة، فهناك علاقة وطيدة بين كلّ مغترب في الخارج وبين بلدته".



وشدّد على أنّه سيُشارك إنّ في بلد الإغتراب أو في لبنان في الإستحقاق النيابيّ المُرتقب العام المُقبل، وأضاف: "المغتربون أكثر من يُريد رؤية تغيير فعليّ في البلاد، وهذا الأمر لا يتحقّق إلّا عبر مجلس نيابيّ فاعل".