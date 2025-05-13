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لبنان

مغتربون أتوا إلى لبنان لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2025 | 07:45
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زار العديد من المغتربين لبنان في الآونة الأخيرة، ليس فقط لتفقدّ منازلهم وعائلاتهم، وإنّما للمُشاركة في الإستحقاق البلديّ والإختياريّ.
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وقال أحد المغتربين لـ"لبنان 24" إنّ "هناك تعويلاً كبيراً على إجراء تحسينات في المجالس البلديّة الجديدة، فهناك علاقة وطيدة بين كلّ مغترب في الخارج وبين بلدته".

وشدّد على أنّه سيُشارك إنّ في بلد الإغتراب أو في لبنان في الإستحقاق النيابيّ المُرتقب العام المُقبل، وأضاف: "المغتربون أكثر من يُريد رؤية تغيير فعليّ في البلاد، وهذا الأمر لا يتحقّق إلّا عبر مجلس نيابيّ فاعل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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