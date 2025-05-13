بعد انتشار الشائعات... هل يستدعي السحايا إقفال المدارس؟ هذا ما قالته وزارة "الصحة"

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وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الوقائية المتبعة في حالات الإصابة بالتهاب السحايا الحاد الناتج عن هذه الجرثومة تقتصر على إعطاء المضادات الحيوية للمخالطين المقرّبين فقط، ويُقصد بهم:



-أفراد العائلة الذين يبيتون تحت سقف واحد مع المصاب.



-التلاميذ والأساتذة في الصف نفسه أو الذين يتشاركون وسيلة النقل (الباص).



وأكدت أن التدابير لا تشمل:



-إغلاق الصفوف أو المدارس بسبب تسجيل حالة واحدة من التهاب السحايا. نفت في بيان الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عبر بشأن مرض التهاب السحايا، ولا سيما الأنواع الناتجة عن جرثومة النيسيرية السحائية (Neisseria meningitidis).وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الوقائية المتبعة في حالات الإصابة بالتهاب السحايا الحاد الناتج عن هذه الجرثومة تقتصر على إعطاء المضادات الحيوية للمخالطين المقرّبين فقط، ويُقصد بهم:-أفراد العائلة الذين يبيتون تحت سقف واحد مع المصاب.-التلاميذ والأساتذة في الصف نفسه أو الذين يتشاركون وسيلة النقل (الباص).وأكدت أن التدابير لا تشمل:-إغلاق الصفوف أو المدارس بسبب تسجيل حالة واحدة من التهاب السحايا.

-إعطاء المضادات الحيوية بطريقة عشوائية للسكان، إذ ان ذلك سيسمح بظهور مقاومة للجراثيم ضد المضادات الحيوية.



ولفت البيان إلى أن يسجل سنوياً ما يقارب 300 حالة التهاب سحايا، من بينها نحو 10 حالات فقط تُعزى إلى النيسيرية السحائية.