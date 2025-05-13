أكثر من 250 ألف دولار من تبرعات الأستراليين لدعم لبنان

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أعلن "مؤتمر الأساقفة في " خلال اجتماعه العام في سيدني، عن جمع أكثر من 250 ألف ضمن "حملة مساعدة " التي أُطلقت في تشرين الثاني الماضي، استجابةً لنداء المساعدة الذي وجّهه كل من راعي الأبرشية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، المطران ، وراعي أبرشية الروم في أستراليا ونيوزيلندا، المطران روبير رباط.هذه الحملة، التي شكّلت تعاونًا مشتركًا بين مؤتمر الأساقفة و"الرهبنة " (Catholic Religious Australia) ومنظمة "كاريتاس أستراليا"، أُوكل توزيع مساعداتها إلى "كاريتاس لبنان"، في ظل الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الأخيرة على لبنان.وخلال الاجتماع، عرض المطرانان ورباط تقريرًا مفصّلًا أشار إلى أن الحرب أدت إلى نزوح أكثر من 886 ألف شخص داخليًا، ووقوع 3700 ، إلى جانب أضرار مادية تُقدّر بـ8.5 مليار دولار أميركي.وقد استفاد من المساعدات نحو 1360 شخصًا من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى خدمات غذائية وصحية ونفسية ومساكن آمنة.وفي كلمة وجهها إلى المتبرعين، قال المطران طربيه: "مساهمتكم أعادت الأمل والكرامة إلى من هم في أمسّ الحاجة في لبنان".بدوره، عبّر المطران رباط عن امتنانه: "لقد أثّرت بنا نتائج هذه الحملة. لن ينسى المسيحيون في لبنان، الذين تعود جذورهم إلى الأوائل، النبيلة".يُذكر أن المطران أنطوان-شربل طربيه هو عضو في المجلس الدائم لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في أستراليا، وهو المجلس المكلّف بالتخطيط والإشراف على الاجتماعات السنوية للأساقفة.