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لبنان

أكثر من 250 ألف دولار من تبرعات الأستراليين لدعم لبنان

Lebanon 24
13-05-2025 | 07:50
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أعلن "مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في أستراليا" خلال اجتماعه العام في سيدني، عن جمع أكثر من 250 ألف دولار أسترالي ضمن "حملة مساعدة لبنان" التي أُطلقت في تشرين الثاني الماضي، استجابةً لنداء المساعدة الذي وجّهه كل من راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، المطران أنطوان شربل طربيه، وراعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في أستراليا ونيوزيلندا، المطران روبير رباط.
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هذه الحملة، التي شكّلت تعاونًا مشتركًا بين مؤتمر الأساقفة و"الرهبنة الكاثوليكية الأسترالية" (Catholic Religious Australia) ومنظمة "كاريتاس أستراليا"، أُوكل توزيع مساعداتها إلى "كاريتاس لبنان"، في ظل الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وخلال الاجتماع، عرض المطرانان طربيه ورباط تقريرًا مفصّلًا أشار إلى أن الحرب أدت إلى نزوح أكثر من 886 ألف شخص داخليًا، ووقوع 3700 شهيد، إلى جانب أضرار مادية تُقدّر بـ8.5 مليار دولار أميركي.

وقد استفاد من المساعدات نحو 1360 شخصًا من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى خدمات غذائية وصحية ونفسية ومساكن آمنة.

وفي كلمة وجهها إلى المتبرعين، قال المطران طربيه: "مساهمتكم أعادت الأمل والكرامة إلى من هم في أمسّ الحاجة في لبنان".

بدوره، عبّر المطران رباط عن امتنانه: "لقد أثّرت بنا نتائج هذه الحملة. لن ينسى المسيحيون في لبنان، الذين تعود جذورهم إلى المسيحيين الأوائل، هذه المبادرة النبيلة".

يُذكر أن المطران أنطوان-شربل طربيه هو عضو في المجلس الدائم لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في أستراليا، وهو المجلس المكلّف بالتخطيط والإشراف على الاجتماعات السنوية للأساقفة.
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