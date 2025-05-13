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لبنان

وزيرة الرياضة بحثت ورئيس المركز الدولي للأمن الرياضي سبل التعاون

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:22
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان في مكتبها، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد بن حنزاب، يرافقه المدير التنفيذي للمركز الإيطالي ماسيميليانو مونتاناري، بحضور المدير التنفيذي لشركة غلوبال أكتيف سبورتس إبراهيم دسوقي.
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خلال اللقاء، قدّم بن حنزاب للوزيرة بايرقداريان شرحًا مفصلًا عن المركز الدولي للأمن الرياضي، مستعرضًا إنجازاته على مدى خمسة عشر عامًا، والشراكات التي أبرمها مع جامعتي "سوربون" و"هارفرد"، بالإضافة إلى تعاونه مع الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أثنت الوزيرة بايرقداريان على الدور الريادي الذي يقوم به المركز في حماية الرياضة، لاسيما في مكافحة الفساد، وهو الموضوع الذي تطرّق إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم واعتبره أحد أبرز بنود البيان الوزاري، وهو ما تسعى الوزارة إلى تطبيقه.

كما كشفت الوزيرة عن تعاونها مع الأمم المتحدة لوضع استراتيجية وطنية للشباب، واتفاقها مع المركز على العمل سويًا لوضع استراتيجية وطنية للرياضة، إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى التي تشمل البرامج المعتمدة من المركز.
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لبنان

رياضة

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