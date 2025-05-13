وزيرة الرياضة بحثت ورئيس المركز الدولي للأمن الرياضي سبل التعاون

Advertisement

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان في مكتبها، رئيس للأمن الرياضي حنزاب، يرافقه المدير التنفيذي للمركز ماسيميليانو مونتاناري، بحضور المدير التنفيذي لشركة غلوبال أكتيف سبورتس .خلال اللقاء، قدّم بن حنزاب للوزيرة بايرقداريان شرحًا مفصلًا عن المركز الدولي للأمن الرياضي، مستعرضًا إنجازاته على مدى خمسة عشر عامًا، والشراكات التي أبرمها مع جامعتي "سوربون" و"هارفرد"، بالإضافة إلى تعاونه مع الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد .من جهتها، أثنت بايرقداريان على الدور الريادي الذي يقوم به المركز في حماية الرياضة، لاسيما في مكافحة الفساد، وهو الموضوع الذي تطرّق إليه رئيس الجمهورية في خطاب القسم واعتبره أحد أبرز بنود البيان الوزاري، وهو ما تسعى الوزارة إلى تطبيقه.كما كشفت الوزيرة عن تعاونها مع لوضع استراتيجية وطنية للشباب، واتفاقها مع المركز على العمل سويًا لوضع استراتيجية وطنية للرياضة، إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى التي تشمل البرامج المعتمدة من المركز.