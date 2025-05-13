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لبنان

وزارة المالية: تمديد العمل في كافة محتسبيات محافظتيّ الجنوب والنبطية

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:34
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صدر عن وزارة المالية البيان التالي:
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تعلن وزارة المالية انه وبناءً على قرار من الوزير ياسين جابر سيمدّد العمل في كافة محتسبيات محافظتيّ الجنوب والنبطية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء 13-14 ايار الجاري.

وتلفت الوزارة إلى ان المحتسبيات تلك تعمل بشكل طبيعي ومنتظم في استقبال وتسيير طلبات تصاريح الترشيح من قطع ايصالات وتسديد رسوم لجميع المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم السبت في الرابع والعشرين من الحالي.
 
 
 
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