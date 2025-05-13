وزارة المالية: تمديد العمل في كافة محتسبيات محافظتيّ الجنوب والنبطية

صدر عن البيان التالي:

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انه وبناءً على قرار من الوزير سيمدّد العمل في كافة محتسبيات محافظتيّ الجنوب والنبطية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء 13-14 ايار الجاري.



وتلفت الوزارة إلى ان المحتسبيات تلك تعمل بشكل طبيعي ومنتظم في استقبال وتسيير طلبات تصاريح الترشيح من قطع ايصالات وتسديد رسوم لجميع المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم السبت في الرابع والعشرين من الحالي.