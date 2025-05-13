طرابلس تترقّب إعلان النتائج: "رؤية طرابلس" تتقدّم بـ13 مقعداً

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تتواصل عمليات فرز صناديق الاقتراع في مدينة ، وقد أظهرت النتائج غير النهائية حتى الساعة تقدّم لائحة "رؤية طرابلس" بـ13 مقعداً، تليها "نسيج طرابلس" بـ10 مقاعد، بينما نال "حراس المدينة" مقعداً واحداً.وفي تصريح لوزير الداخلية والبلديات ، شدّد على أنّ "النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيد، والفرز يتم على ثلاث مراحل، ما يؤكّد نزاهة وشفافية العملية ".وأضاف: "أتابع عملية فرز الأصوات في طرابلس، وقد استغرقت وقتًا طويلاً، لكن تبيّن أنّ لجان القيد كانت ترصد وتُدوّن كلّ الملاحظات الواردة بدقة".ولدى سؤاله عن إمكان إعادة الانتخابات، قال الحجار إنّ هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيته، مذكّراً بأن للمرشحين الحق في تقديم أمام خلال مهلة 15 يوماً من صدور النتائج، ليُصار بعدها إلى اتخاذ القرار المناسب وفق الأصول.