1152 مرشحاً للمجالس البلدية في قضاء صور

Advertisement

سجّلت صناديق الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في ، 1152 مرشحاً للمجالس البلدية منذ فتح باب الترشيح حتى اليوم.الجدير بالذكر أن مراكز قبول الترشيحات تُقفل اليوم عند منتصف الليل.