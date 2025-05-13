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لبنان

1152 مرشحاً للمجالس البلدية في قضاء صور

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:48
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 سجّلت صناديق الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في دائرة قضاء صور، 1152 مرشحاً للمجالس البلدية منذ فتح باب الترشيح حتى اليوم.
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الجدير بالذكر أن مراكز قبول الترشيحات تُقفل اليوم عند منتصف الليل.
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