Advertisement

لبنان

انتخاب جورج الخوري رئيسا لبلدية الرميلة

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1359784-638827487647902585.png
Doc-P-1359784-638827487647902585.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم في مكتب قائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي في بيت الدين، انتخاب المحامي جورج الخوري رئيساً لبلدية الرميلة في إقليم الخروب، والسيد شربل داغر نائباً له.
Advertisement








مواضيع ذات صلة
فوز لائحة "الحلم المستمر" برئاسة رئيس بلدية الرميلة جورج طانيوس الخوري
lebanon 24
13/05/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخاب مروان شحادة رئيسا لبلدية مزبود
lebanon 24
13/05/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب رئيس موقت لبلدية إسطنبول بعد تعليق عمل إمام أوغلو
lebanon 24
13/05/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب رؤساء بلديات قضاء بعبدا ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان في السرايا
lebanon 24
13/05/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:19 | 2025-05-13
12:51 | 2025-05-13
12:50 | 2025-05-13
12:38 | 2025-05-13
12:32 | 2025-05-13
12:26 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24