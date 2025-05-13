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لبنان

فوز اللائحة البلدية المدعومة من "الإستقلال" و"القوات" في عشاش

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:59
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- فازت اللائحة المدعومة من حركة "الاستقلال" و "القوات اللبنانية" في انتخابات بلدية عشاش التي جرت الأحد، حيث نالت كامل المقاعد (9-0) برئاسة خريستو نفاع، كما اعلن المكتب الاعلامي للائحة
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