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لبنان

سلام: لضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:07
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجية والعمليات العسكرية، الماريشال هارف سميث يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل، والوفد المرافق.
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وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة، لا سيما التعاون في المجالين الأمني والعسكري، إضافة إلى البحث في الأوضاع في الجنوب والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الرئيس سلام خلال اللقاء على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
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