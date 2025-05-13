سلام: لضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

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استقبل الدكتور ، بعد ظهر اليوم في ، أركان الدفاع لشؤون الاستراتيجية والعمليات العسكرية، الماريشال يرافقه في ، والوفد المرافق.وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة، لا سيما التعاون في المجالين الأمني والعسكري، إضافة إلى البحث في الأوضاع في الجنوب والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.