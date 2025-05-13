جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب لبلدة "عرمون" الكسروانية

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التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب المنتخب لبلدة " " الكسروانية، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة ، مختار عرمون روبير عبيد ومنسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني.وبعدما أعرب رئيس البلدية باسم الوفد عن شكره لرئيس القوات لدعمه في الإنتخابات ومساهته في إنماء البلدة، لفت إلى أنه تمنى تقديم المساعدة لإنجاز الطريق التي تربط " " بـ"عرمون" ولا سيّما أنها تسهّل انتقال أهالي المنطقة في قضاء كسروان- .إلى ذلك، عرض مع رئيس بلدية "العذرا" (فتوح-كسروان) كامل، لحاجات البلدة ولا سيّما المشاريع الإنمائية فيها.