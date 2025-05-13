بري عرض ونائب رئيس أركان الدفاع البريطانية التطورات في المنطقة

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في مقر الرئاسة الثانية في ، استقبل سلسلة وفود تناولت الشؤون الاقتصادية والرقابية والأمنية، في ظل التطورات المحلية والإقليمية الراهنة.فقد التقى رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في وجبل ، الوزير السابق ، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصاً ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.وفي السياق الرقابي، استقبل بري وفداً من ضم رئيس القاضي محمد بدران، ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، ورئيسات الغرف القاضيتين نيللي أبي يونس وزينب ، إضافة إلى عدد من المستشارات والمدققين. وقد سلّم الوفد قطع حساب عن عامي 2003 و2004، إلى جانب تقريرين خاصين، الأول يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، والثاني بحقوق السحب الخاصة من . وأكد الوفد استمرار العمل على إنجاز قطوعات الحسابات رغم الظروف الصعبة، بدعم من الحالي.كما تطرق بري إلى الشؤون السياسية والأمنية خلال استقباله هيئة أركان الدفاع المارشال هارفي سميث والوفد المرافق، بحضور السفير في لبنان هاميش كاول والمستشار الإعلامي للرئيس بري ، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.