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لبنان

بري عرض ونائب رئيس أركان الدفاع البريطانية التطورات في المنطقة

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:13
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في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة وفود تناولت الشؤون الاقتصادية والرقابية والأمنية، في ظل التطورات المحلية والإقليمية الراهنة.
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فقد التقى بري رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الوزير السابق محمد شقير، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصاً ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وفي السياق الرقابي، استقبل بري وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، ورئيسات الغرف القاضيتين نيللي أبي يونس وزينب حمود، إضافة إلى عدد من المستشارات والمدققين. وقد سلّم الوفد الرئيس بري قطع حساب عن عامي 2003 و2004، إلى جانب تقريرين خاصين، الأول يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، والثاني بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. وأكد الوفد استمرار العمل على إنجاز قطوعات الحسابات رغم الظروف الصعبة، بدعم من وزير المالية الحالي.

كما تطرق بري إلى الشؤون السياسية والأمنية خلال استقباله نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال هارفي سميث والوفد المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. 
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