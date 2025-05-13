استشهد اليوم... قوى الأمن تنعى المعاون رائد حيدر

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة ما يلي:تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي المعاون رائد حامد الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 13-5-2025 في محلّة أوتوستراد اميل (التحويطة – فرن الشباك)، نتيجة تعرضه للصدم اثناء قيامه بمهمة تأمين السير جراء حصول حادث تصادم بين عدة سيارات.نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون رائد حامد حيدر.تاريخ الولادة ومكانها: 29- 3- 1984 / عالية.الوضع العائلي: عازب.دخل السلك بتاريخ 13-7-2005، وتدرّج بالرتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.– رُقِّيَ إلى رتبة معاون أوّل بعد الاستشهاد.– المراكز التي خدم فيها: – فوج الطوارئ – مفرزة الثالثة – مفرزة سير .حائز:– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.– تهنئة خطية عدد /1/ صادرة عن والبلديات.– تنويه عدد /1/ صادر عن لقوى الأمن الداخلي.– تنويه عدد /1/ صادر عن قائد شرطة .– مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية.