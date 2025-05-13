استشهد اليوم... قوى الأمن تنعى المعاون رائد حيدر

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة ما يلي:
تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي المعاون رائد حامد حيدر
الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 13-5-2025 في محلّة أوتوستراد اميل لحود
(التحويطة – فرن الشباك)، نتيجة تعرضه للصدم اثناء قيامه بمهمة تأمين السير جراء حصول حادث تصادم بين عدة سيارات.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون رائد حامد حيدر.
تاريخ الولادة ومكانها: 29- 3- 1984 مجدليا
/ عالية.
الوضع العائلي: عازب.
دخل السلك بتاريخ 13-7-2005، وتدرّج بالرتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.
– رُقِّيَ إلى رتبة معاون أوّل بعد الاستشهاد.
– المراكز التي خدم فيها: شعبة المعلومات
– فوج الطوارئ – مفرزة سير بيروت
الثالثة – مفرزة سير بعبدا
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حائز:
– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.
– تهنئة خطية عدد /1/ صادرة عن وزير الداخلية
والبلديات.
– تنويه عدد /1/ صادر عن المدير العام
لقوى الأمن الداخلي.
– تنويه عدد /1/ صادر عن قائد شرطة بيروت
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– مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية.