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لبنان

استشهد اليوم... قوى الأمن تنعى المعاون رائد حيدر

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:24
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
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تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي المعاون رائد حامد حيدر الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 13-5-2025 في محلّة أوتوستراد اميل لحود (التحويطة – فرن الشباك)، نتيجة تعرضه للصدم اثناء قيامه بمهمة تأمين السير جراء حصول حادث تصادم بين عدة سيارات.
 
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون رائد حامد حيدر.
تاريخ الولادة ومكانها: 29- 3- 1984 مجدليا / عالية.
الوضع العائلي: عازب.
دخل السلك بتاريخ 13-7-2005، وتدرّج بالرتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.

– رُقِّيَ إلى رتبة معاون أوّل بعد الاستشهاد.

– المراكز التي خدم فيها: شعبة المعلومات – فوج الطوارئ – مفرزة سير بيروت الثالثة – مفرزة سير بعبدا.

حائز:

– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.

– تهنئة خطية عدد /1/ صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.

– تنويه عدد /1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

– تنويه عدد /1/ صادر عن قائد شرطة بيروت.

– مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية.
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