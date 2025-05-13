بشأن النازحين السوريين... تكتل "لبنان القوي" يُطالب الحكومة بهذا الأمر!

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1 - اجرى التكتل تقييماً للمرحلتين الأولى والثانية من والاختيارية في ، لبنان وعكار. ورأى التكتل ان تطوّر امر ضروري لتفعيل دورها الانمائي وتأمين استقرار .2 – يطالب التكتل ان تحمل الى التي ستعقد في ملف اعادة السوريين الى بلادهم والسعي الى استصدار موقف عربي مؤيّد للعودة السريعة للنازحين الى بلادهم.3 - توقف التكتل باستغراب عند البندين الواردين على جدول جلسة بخصوص اعطاء الطلاب السوريين النازحين حقوقًا تؤدي إلى دمجهم بصورة مبطنة، وسيوجّه التكتل لاحقا سؤالا إلى الحكومة بموضوع النزوح بصورة شاملة.