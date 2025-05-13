مطر: الحريات لا تعني استفزاز المعتقدات

كتب النائب ، عبر منصة "إكس": "نسمع اعتراضات وشكاوى عدة من أطراف عدة بحق البرنامج التلفزيوني "مرحبا دولة – 2" من منطلق المساس بالمقدسات وتهديد السلم الأهلي، وهو ما نقف عنده بمسؤولية، مع دار ، لئلا يكون التمسك بالحريات العامة، وخصوصا بالحرية الإعلامية سببا لاستفزاز كثيرين في حرية معتقدهم وإيمانهم، دائما هناك هامش للإبداع الفني المتجانس مع بيئته قدر الإمكان، وهو ما يجب مراعاته دائما".

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