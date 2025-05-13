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لبنان

مطر: الحريات لا تعني استفزاز المعتقدات

Lebanon 24
13-05-2025 | 11:26
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كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة "إكس": "نسمع اعتراضات وشكاوى عدة من أطراف عدة بحق البرنامج التلفزيوني "مرحبا دولة – 2" من منطلق المساس بالمقدسات الدينية وتهديد السلم الأهلي، وهو ما نقف عنده بمسؤولية، مع دار الفتوى، لئلا يكون التمسك بالحريات العامة، وخصوصا بالحرية الإعلامية سببا لاستفزاز كثيرين في حرية معتقدهم وإيمانهم، دائما هناك هامش للإبداع الفني المتجانس مع بيئته قدر الإمكان، وهو ما يجب مراعاته دائما".
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