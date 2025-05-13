هبة من البرازيل إلى لبنان

إستقبل العامة الدكتور ركان في مكتبه في السفير البرازيلي في تارسيسيو ، وتناول البحث سبل التعاون في المجال الصحي عبر تفعيل تبادل الخبرات مع أفراد في والمغتربين الذين يبدون اهتماما بالحفاظ على العلاقات مع البلد الام وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجال الصحي.

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وأكد السفير البرازيلي بلاده دعم العامة معلنا عن تقديم هبة من اللوازم الطبية.

كما استقبل الوزير ناصر الدين سفيرة النروج في لبنان هيلدي ، وتركز البحث على تنسيق التعاون لتنفيذ مشروع لدعم في . وتوجه وزير الصحة العامة للسفيرة هارالستاد بالشكر على الدعم الذي تقدمه النروج للوزارة بهدف تنفيذ مشاريع تسهم في تقوية النظام الصحي.



كذلك كان لقاء للوزير ناصر الدين مع السفير الاسترالي ، وتناول البحث تفعيل التعاون في مجال الصحة وآلية التنسيق مع الجالية في استراليا. (الوكالة الوطنية)