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لبنان

هبة من البرازيل إلى لبنان

Lebanon 24
13-05-2025 | 11:31
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة العامة السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا، وتناول البحث سبل التعاون في المجال الصحي عبر تفعيل تبادل الخبرات مع أفراد الجالية اللبنانية في البرازيل والمغتربين الذين يبدون اهتماما بالحفاظ على العلاقات مع البلد الام وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجال الصحي.
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وأكد السفير البرازيلي التزام بلاده دعم وزارة الصحة العامة معلنا عن تقديم هبة من اللوازم الطبية. 
كما استقبل الوزير ناصر الدين سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالستاد، وتركز البحث على تنسيق التعاون لتنفيذ مشروع لدعم المستشفى التركي في صيدا. وتوجه وزير الصحة العامة للسفيرة هارالستاد بالشكر على الدعم الذي تقدمه النروج للوزارة بهدف تنفيذ مشاريع تسهم في تقوية النظام الصحي. 

 كذلك كان لقاء للوزير ناصر الدين مع السفير الاسترالي أندرو بارنز، وتناول البحث تفعيل التعاون الثنائي في مجال الصحة وآلية التنسيق مع الجالية اللبنانية في استراليا. (الوكالة الوطنية)
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