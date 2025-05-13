هيكل عرض مع وفد بريطاني سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل أركان الدفاع المارشال الجوي سميس مع وفد مرافق، بحضور في هاميش كويل، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.وكذلك، استقبل للاتحاد في منطقة باتريك سيمونيه مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.ثم استقبل للسلامة والأمن UNDSS محمد خفاجي ورئيسة مؤسسة "سيزوبيل" مع وفد مرافق. وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث شؤونا مختلفة. (الوكالة الوطنية)