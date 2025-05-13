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لبنان

هيكل عرض مع وفد بريطاني سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:24
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب ملحم رياشي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
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كما استقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني المارشال الجوي هارفي سميس مع وفد مرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

وكذلك، استقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط باتريك سيمونيه مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ثم استقبل رئيس مكتب إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن UNDSS محمد خفاجي ورئيسة مؤسسة "سيزوبيل" فاديا صافي مع وفد مرافق. وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث شؤونا مختلفة. (الوكالة الوطنية)
 
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