سلام رحّب برفع العقوبات عن سوريا

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رحّب بقرار الرئيس الأميركي برفع عن .وتقدم سلام من سوريا دولة وشعباً بالتهنئة على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض.وأشار في بيان إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على وعموم المنطقة. كما شكر على مبادرتها وجهودها في هذا الإطار.