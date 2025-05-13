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لبنان

سلام رحّب برفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:50
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رحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا
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وتقدم سلام من سوريا دولة وشعباً بالتهنئة على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض. 

وأشار في بيان إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة. كما شكر المملكة العربية السعودية على مبادرتها وجهودها في هذا الإطار.
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