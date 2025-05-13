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لبنان

تحليق مسيّرات وتمشيط ميداني في خراج عيتا الشعب ورميش

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:51
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مشطت قوات العدو بالعيارات الثقيلة أحراجا في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش الحدوديتين، تزامنا مع مسيرات حلقت على علو منخفض، في أجواء القطاعين الغربي والأوسط. (الوكالة الوطنية)
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