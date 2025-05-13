عون رحّب برفع العقوبات عن سوريا: خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها

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أعرب رئيس الجمهورية عون عن ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي رفع عن ، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي في ، .وتمنى عون أن يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيراً على وكل منطقتنا وشعوبها.