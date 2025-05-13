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لبنان
عون رحّب برفع العقوبات عن سوريا: خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها
Lebanon 24
13-05-2025
|
13:33
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أعرب رئيس الجمهورية
جوزاف
عون عن ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رفع
العقوبات
عن
سوريا
، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي
العهد
في
المملكة العربية السعودية
،
الأمير محمد بن سلمان
.
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وتمنى عون أن يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيراً على
لبنان
وكل منطقتنا وشعوبها.
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