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لبنان

إليكم هوية المستهدف في غارة حولا (صورة)

Lebanon 24
13-05-2025 | 13:34
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استشهد موسى عبود بعدما استُهدفت دراجة نارية في منطقة بركة الطيري في بلدة حولا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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