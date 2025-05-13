بعدما أطلق ابن شقيقه النار عليه.. "محمود" توفى (صورة)

توفي الجريح محمود الحولي، الذي أُطلق عليه النار من قِبل ابن شقيقه فادي الحولي، المعروف بتجارة وتعاطي المخدرات والملقّب بـ"الحركة"، وذلك بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
وقبل قليل، أقدم المدعو فادي الحولي على إطلاق النار باتجاه عمّه، شقيق والده محمود الحولي، في بلدة مشمش – عكار، ما أدّى إلى إصابته بعدّة طلقات نارية في مختلف أنحاء جسده.
وبحسب المعلومات، فإن الجريح كان قد وصل إلى بلدته قبل يومين قادماً من أستراليا للمشاركة في الانتخابات. ولا تزال دوافع إطلاق النار مجهولة حتى الساعة.
وسُجّل انتشار أمني كثيف لعناصر الجيش اللبناني والمخابرات في البلدة، وسط حالة من التوتر والغضب بين الأهالي.