إعلان لائحة "بيروت بتحبك" من ملعب قصقص

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أطلقت لائحة " بتحبك"، برنامجها الانتخابي في ملعب قصقص، في حرش بيروت وفي حضور النائبين وعماد والنائب السابق ، وحشد من ابناء العاصمة.وأعلنت أسماء رئيس وأعضاء اللائحة التي ستخوض في بيروت وهم: ، ماري انج نهرا، مغير سنجابة، ريمون متري، روبير الابيض، مروة غزيري، رولا سوبرة. ناهي ، جاك زيتون، الان اندريا، توفيق سنان، فاطمة مشرف، رامي ، ، بسام سنو، جاد مراد، دانيال بخعازي، فرح منصور، مجدلاني، مي ، وهاكوب مانيساجيان.وألقى رئيس اللائحة العميد محمود الجمل كلمة قال فيها: "بيروت اليوم تحتاج إلى أكثر من وعود، تحتاج إلى خطة، إلى ، إلى عمل شفاف ومسؤول. تحتاج إلى الألفة والمحبة والتعاضد بين أبنائها. ولهم علينا العمل الدؤوب لاراحتهم وعيشهم بكرامة وطمأنينة"...أضاف: "سنفتح أبواب البلدية أمام الجميع، ستشاركوننا القرار بفكركم وابرامجكم ورؤياكم، سنعمر المدينة سوية، ونعطيها من قلوبنا لأنها اعطتنا قلبها. و سنكون شركاء مع الجمعيات والاتحادات والنقابات، مع ، مع كل فرد يحب هذه المدينة ويؤمن بها. سنتتوأم مع كبريات البلديات في العالم، نستفيد من خبراتهم، ونفيدهم من اصالتنا وتاريخنا وحضارتنا وعلاقتنا كي نصل الى الابداع القريب المنال. وبيروت ليست للشراء والبيع. بيروت ليست حصة بيد الأحزاب تتناتشها وتجير قرارها، بيروت لكم. بيروت للناس، للبيارتة"... (الوكالة الوطنية)