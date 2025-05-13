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لبنان

إعلان لائحة "بيروت بتحبك" من ملعب قصقص

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:04
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أطلقت لائحة "بيروت بتحبك"، برنامجها الانتخابي في ملعب قصقص، في حرش بيروت وفي حضور النائبين نبيل بدر وعماد الحوت والنائب السابق نزيه نجم، وحشد من ابناء العاصمة.
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وأعلنت أسماء رئيس وأعضاء اللائحة التي ستخوض الانتخابات البلدية في بيروت وهم: محمود الجمل، ماري انج نهرا، مغير سنجابة، ريمون متري، روبير الابيض، مروة غزيري، رولا سوبرة. ناهي جبران، جاك زيتون، الان اندريا، توفيق سنان، فاطمة مشرف، رامي عيتاني، أحمد المصري، بسام سنو، جاد مراد، دانيال بخعازي، فرح منصور، جورج مجدلاني، مي يزبك، ايلي قهوجي وهاكوب مانيساجيان.

وألقى رئيس اللائحة العميد محمود الجمل كلمة قال فيها: "بيروت اليوم تحتاج إلى أكثر من وعود، تحتاج إلى خطة، إلى التزام، إلى عمل شفاف ومسؤول. تحتاج إلى الألفة والمحبة والتعاضد بين أبنائها. ولهم علينا العمل الدؤوب لاراحتهم وعيشهم بكرامة وطمأنينة"...

أضاف: "سنفتح أبواب البلدية أمام الجميع، ستشاركوننا القرار بفكركم وابرامجكم ورؤياكم، سنعمر المدينة سوية، ونعطيها من قلوبنا لأنها اعطتنا قلبها. و سنكون شركاء مع الجمعيات والاتحادات والنقابات، مع المجتمع المدني، مع كل فرد يحب هذه المدينة ويؤمن بها. سنتتوأم مع كبريات البلديات في العالم، نستفيد من خبراتهم، ونفيدهم من اصالتنا وتاريخنا وحضارتنا وعلاقتنا كي نصل الى الابداع القريب المنال. وبيروت ليست للشراء والبيع. بيروت ليست حصة بيد الأحزاب تتناتشها وتجير قرارها، بيروت لكم. بيروت للناس، للبيارتة"... (الوكالة الوطنية)
 
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