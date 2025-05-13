بهاء الحريري رحب بالقرار الأميركي رفع العقوبات عن سوريا

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رحب عبر منصة "إكس"، " بالقرار الأميركي الذي أعلنه خلال زيارته للمملكة برفع عن ، وهي خطوة طال انتظارها وتمثل نقطة تحول حاسمة نحو استعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة".واكد ان "هذه الخطوة توفر فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد السوري وإطلاق عملية وإعادة دمج البلاد في العالم العربي. فالشعب السوري الذي عانى طويلاً من الحرب والعقوبات يستحق دعماً دولياً صادقاً لإعادة الإعمار والمصالحة".وتابع:"يرى في هذا التطور فرصة لتعزيز التعاون العربي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ونعتقد أنه سيساعد أيضا على تسهيل العودة الكريمة والآمنة للاجئين السوريين للمساهمة في تعافي بلدهم".ودعا " إلى متابعة خطوات عملية لدعم إعادة إعمار سوريا والحفاظ على وحدتها واستعادة مكانتها في الأسرة العربية". (الوكالة الوطنية)