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لبنان

بهاء الحريري رحب بالقرار الأميركي رفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:41
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رحب بهاء رفيق الحريري عبر منصة "إكس"، " بالقرار الأميركي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للمملكة العربية السعودية برفع العقوبات عن سوريا، وهي خطوة طال انتظارها وتمثل نقطة تحول حاسمة نحو استعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة".
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واكد ان "هذه الخطوة توفر فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد السوري وإطلاق عملية إعادة الإعمار وإعادة دمج البلاد في العالم العربي. فالشعب السوري الذي عانى طويلاً من الحرب والعقوبات يستحق دعماً دولياً صادقاً لإعادة الإعمار والمصالحة".

وتابع:"يرى لبنان في هذا التطور فرصة لتعزيز التعاون العربي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ونعتقد أنه سيساعد أيضا على تسهيل العودة الكريمة والآمنة للاجئين السوريين للمساهمة في تعافي بلدهم".

ودعا " المجتمع الدولي إلى متابعة خطوات عملية لدعم إعادة إعمار سوريا والحفاظ على وحدتها واستعادة مكانتها في الأسرة العربية". (الوكالة الوطنية)
 
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