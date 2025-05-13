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لبنان

سقوط عدد من الجرحى في حادث سير على طريق عام جل البحر - صور

Lebanon 24
13-05-2025 | 16:32
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 أدى حادث سير على طريق عام جل البحر - صور، بين دراجتين ناريتين، الى سقوط عدد من الجرحى عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات صور للمعالجة.
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