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لبنان

طرابلس: تضارب في الأرقام يؤخّر إعلان النتائج النهائية

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
13-05-2025 | 17:12
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تتزايد الترجيحات بعدم القدرة على إعلان نتائج الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس الليلة، ما يثير علامات استفهام عدّة، خاصة أن المدينة سجّلت أدنى نسبة اقتراع في هذه الدورة الانتخابية.
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ورغم أن العملية الانتخابية انتهت بسلاسة، إلا أن مسار الفرز يشهد تعثّراً في إصدار النتائج، مع تكرار إعادة الفرز عند كل اعتراض يُسجَّل من قبل أحد المرشحين، الأمر الذي يعرقل حسم النتائج النهائية.

اللافت في هذا السياق أن نتائج الفرز المتكرّر غالباً ما تأتي مختلفة عن تلك المدوّنة في المحاضر الرسمية، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول دقة الإجراءات المتبعة وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، تطرح أوساط طرابلسية تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام خلل إداري ناتج عن تقصير أو ضعف في التنظيم؟ أم أن ثمة تجاوزات تستدعي تحقيقاً جدياً ومحاسبة شفافة؟ ومن هي الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية هذا الإرباك الذي يهدّد صدقية العملية الانتخابية برمّتها؟
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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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