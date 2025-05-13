بني حيان تحسم بلديتها بالتزكية: فوز لائحة التنمية والوفاء برئاسة يحيى جابر

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سجّل قضاء أولى نتائجه في ، مع فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة بالتزكية، برئاسة الأستاذ ، بعد إقفال باب الترشيحات .وبهذا الفوز، تكون بني البلدية الوحيدة في قضاء مرجعيون التي حسمت الاستحقاق البلدي من دون معركة انتخابية.