Advertisement

لبنان

وضع الإقبال يختلف

Lebanon 24
13-05-2025 | 18:21
A-
A+
Doc-P-1360033-638827826055531505.jpeg
Doc-P-1360033-638827826055531505.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يختلف وضع الاقبال على الترشح للهيئات الاختيارية والبلدية بين منطقة واخرى في اقضية وبلدات الجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار المرشد الإيراني: محتوى رسالة ترمب لا يختلف عن تصريحاته لكنه كان بلغة دبلوماسية
lebanon 24
14/05/2025 03:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات الشمال: اقبال متوسط والعين على "الاتحادات"
lebanon 24
14/05/2025 03:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يكون هذا النهار هادئاً ونشهد خلاله إقبالاً كثيفاً للناخبين على الاقتراع
lebanon 24
14/05/2025 03:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تعد حكراً على الفقراء... الإقبال على شراء الملابس المستعملة يتزايد
lebanon 24
14/05/2025 03:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2025-05-13
17:12 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
16:32 | 2025-05-13
15:58 | 2025-05-13
15:41 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24