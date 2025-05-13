اخر صناديق طرابلس… من يحسم المعركة؟

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في ظلّ ترقّب واسع يشهده في فرز نتائج ، حيث دخلت العملية مراحلها الأخيرة بعد الانتهاء من فرز وجمع صناديق أحياء ، التل، الرمانة، الزاهرية، الحديد، ، والمهاترة، أظهرت الأرقام الأولية تقدّم لائحة "نسيج" بـ14 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للائحة "رؤية" ومقعدين اثنين للائحة "الحراس".ومع تبقّي أقلام الحدادين، السويقة، والنوري، يبقى الحسم معلّقاً، وسط ترقّب لما ستفرزه صناديق هذه الأحياء التي قد تعيد خلط الأوراق لصالح رؤية" أو تسجّل انتصاراً صريحاً لـ"نسيج".وبحسب مصادر متابعة، يُتوقّع أن تتّضح الصورة النهائية في ساعات الظهيرة المقبلة، ما يجعل الساعات مفصلية في تحديد الاتجاه النهائي للنتائج.