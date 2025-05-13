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لبنان

اخر صناديق طرابلس… من يحسم المعركة؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
13-05-2025 | 22:01
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في ظلّ ترقّب واسع يشهده الشارع الطرابلسي في فرز نتائج الانتخابات البلدية، حيث دخلت العملية الانتخابية مراحلها الأخيرة بعد الانتهاء من فرز وجمع صناديق أحياء التبانة، التل، الرمانة، الزاهرية، الحديد، القبة، والمهاترة، أظهرت الأرقام الأولية تقدّم لائحة "نسيج" بـ14 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للائحة "رؤية" ومقعدين اثنين للائحة "الحراس". 
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ومع تبقّي أقلام الحدادين، السويقة، والنوري، يبقى الحسم معلّقاً، وسط ترقّب لما ستفرزه صناديق هذه الأحياء التي قد تعيد خلط الأوراق لصالح رؤية" أو تسجّل انتصاراً صريحاً لـ"نسيج". 

وبحسب مصادر متابعة، يُتوقّع أن تتّضح الصورة النهائية في ساعات الظهيرة المقبلة، ما يجعل الساعات القادمة مفصلية في تحديد الاتجاه النهائي للنتائج.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

خاص

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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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