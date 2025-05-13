عون إلى الفاتيكان الاحد والتعيينات رهن "انجاز المقابلات مع المرشحين"

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وكتبت" الاخبار": في ما يتعلق بالقمة العربية في بغداد، وبعد اللغط الذي طاول حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، فقد علم أن الأخير قرّر السفر إلى في زيارة رسمية، قبل نهاية الشهر الجاري. ولذلك اختار عدم المشاركة في القمة، على أن يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إليها. وستكون مشاركة سلام بمثابة العمل الأول له في السياسة الخارجية، وهي خطوة من المُفترض أن يستغلّها رئيس الحكومة لإثبات حضوره في المنتديات الخارجية، خصوصاً أنه لمس من العواصم الخارجية أن والرياض تتركان أمر السياسة والأمن لرئيس الجمهورية.

وفي الداخل، يعود النشاط الرسمي بدءاً من الغد، إذ يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، فيما تشير مصادر وزارية إلى أن ملف التشكيلات الدبلوماسية سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد إنجاز لائحة التشكيلات التي يُفترض البت فيها خلال أيام.

وبحسب معلومات «الأخبار» تمّ التوافق على استقالة 6 سفراء من خارج الملاك، ويُفترض أن يكون هناك حلّ لمشكلة السفراء الذين تقرّر إعادتهم من الخارج. ويبدو أن المشاورات بين الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجّي حسمت كل النقاط، بما يمنع حصول خلافات حول توزيع السفارات وحتى على مستوى الأسماء المُفترض تعيينها من خارج الملاك.

وفي السياق، أنجز الوزير فادي مكي غربلة كبيرة لأسماء 360 مرشّحاً لإدارة مجلس الإنماء والإعمار. ولم يبقَ في القائمة إلا عشرة مرشحين، بينما تمّ الاعتذار من عدد كبير لا يحملون الشهادات أو الخبرات الخاصة بعمل هذه الهيئة، ولا سيما أن القانون يتيح لكل حامل إجازة التقدّم إلى هذه الوظيفة. ويُفترض أن تتم غربلة الأسماء المتبقّية قبل حمل أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء.

وكتبت" الديار": اشارت مصادر وزارية الى ان التشكيلات الديبلوماسية باتت في عهدة رئاسة الحكومة منذ حوالى الاسبوع، التي لم تضع ملاحظاتها عليها حتى الساعة، نتيجة الانشغالات الكثيرة لرئيس الحكومة، معتبرة ان المسودة التي وضعها وزير الخارجية واحالها الى الرئاستين الاولى والثانية، راعت المعايير والشروط القانونية الى ابعد الحدود، واعتمدت معايير الكفاءة و»الالتزام»، مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات «الوفاق الوطني».

من المقرر ان يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 21 الشهر الجاري إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه يوسف رجي، فيما يغادر مدير الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي إلى القاهرة يوم غد لعقد لقاءات أمنية مع نظرائهم المصريين .وسيرأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد إلى القمة العربية في بغداد، ويرافقه وزير الخارجية يوسف رجي، على أن يلقي كلمة باسم لبنان يجدّد فيها الموقف اللبناني من مختلف الملفات، وفقاً لما تضمّنه خطاب القسم والبيان الوزاري.ونقلت «اللواء» عن مصادر رسمية ان هناك عدة اسباب لعدم مشاركة الرئيس جوزاف عون في القمة منها، ان مرتبط يوم الاحد في 18 ايار بزيارة روما للمشاركة في حفل تنصيب البابا الجديد ليون الرابع عشر ما ادى الى تضارب في المواعيد، كما انه سبق وشارك في القمة العربية الطارئة الاخيرة التي عقدت في القاهرة، ولم يطرأ اي ملف جديد مهم يستوجب مشاركته في قمة بغداد، لذلك اتفق مع الرئيس سلام على ان يمثل لبنان في القمة.وذكرت "نداء الوطن" أن زيارة الرئيس عون إلى الكويت أكّدت رغبة الكويت في تقديم الدعم للبنان، وهذا الدعم سيتركّز الآن على الجيش وإعادة ضخ الأموال في الصندوق للتنمية. لكن في السياسة فقد أعاد أمير الكويت تكرار الموقف بضرورة بسط سلطة كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية وتطبيق القرارات الدولية.وفي المعلومات أن اتّخذ قراراً جماعياً بأن لا إعادة إعمار قبل الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة.مصادر السراي الحكومي كشفت لـ "نداء الوطن" أنّه يمكن تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار خلال جلسة اليوم في في ، إذ وصلت داتا المرشحين إلى وزير التنمية الإدارية، وإذا لم تنتهِ عملية فرز الناجحين قد تؤجل التعيينات إلى جلسة لاحقة.ويصر على إجراء التعيينات في الإنماء والإعمار نظراً لأهميته، حيث كان يشكل إحدى بؤر هدر المال العام في السابق.وكتبت" البناء": تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار بدلاً من نبيل الجسر وأفادت المعلومات أن المقابلات مع المرشحين استمرّت في الأيام الماضية لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار وإذا نجحت المهمة فقد يتمّ تعيين الأعضاء المتفرّغين أيضاً أي نائبي الرئيس وأمين السر.