أورتاغوس في زيارتها الثالثة الى لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التوتّرات

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يترقّب المسؤولون اللبنانيون الزيارة الثالثة لنائبة المبعوث الأميركي الى ، التي أبلغت منذ أيّام بعض المراجع الرسمية التي تواصلت معها، بأنّها ستزور قريباً، من دون تحديد أي موعد لوصولها الى ، في خطوة تأتي في سياق الجهود الدولية للحدّ من التصعيد في المنطقة. وغالباً ما يشوب زيارة أورتاغوس الى لبنان، أخباراً مختلفة حول موعدها أو تأجيلها للضرورات الأمنية.وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا تتوقّع مصادر سياسية مطّلعة حصول زيارة أورتاغوس الى لبنان خلال إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، إنّما ربما خلال العطلة الرسمية لعيد والتحرير في 25 أيّار، أو تحصل في حزيران المقبل.فزيارتها الأولى الى لبنان حصلت في 7 و8 شباط الفائت، وحملت نبرة حادّة تجاه ، وشدّدت خلالها على أنّه "لا مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار، قبل أن تبسط سلطتها الكاملة في الجنوب وتنزع سلاح الحزب". في حين أظهرت ليونة أكثر في زيارتها الثانية التي جرت في 5 و6 نيسان الماضي، رغم أنّها أتت بعد موجة من التصعيد العسكري "الإسرائيلي" تجاه لبنان، من خلال عملية الإغتيال التي استهدفت قيادياً في حركة " " في مدينة جنوبي لبنان، وغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى، بعد سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي.فما الذي ستحمله زيارة أورتاغوس الثالثة الى لبنان من جديد؟ تجيب المصادر السياسية بأنّ جميع النقاط التي أثارتها الموفدة الأميركية مع الدولة خلال زيارتها الثانية، التي جاءت تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة، قد أحرز لبنان تقدّماً مهمّاً فيها. فالجانب الإصلاحي الذي شدّدت عليه خلالها، الى جانب الملف الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للبنان، بدأ من خلال استكمال تطبيق قانون رفع السريّة المصرفية الذي أقرّته الحكومة كما مجلس النوّاب، ومشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، التي بدأت العمل عليه ولم تنجزه بعد نظراً لتعقيده، وصولاً الى ملف الإجراءات المهمّة لضمان سلامة الطيران المدني والمسافرين. هذه الإجراءات الأمنية المتخذة لتعزيز الأمن وسلامة الركّاب التي اطلع عليها يوم أمس رئيس الحكومة نوّاف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، من خلال الإجتماع برئيس جهاز أمن العميد فادي . وقد أكّدت على أنّ " الدولي بات أكثر أمناً"، الأمر الذي من شأنه تشجيع وسواها من الدول التي كانت تُحذّر مواطنيها من السفر الى لبنان، على الرجوع عن مثل هذا القرار، على غرار ما فعلت أخيراً، ما يُعيد الثقة الدولية بلبنان تدريجاً.من هنا، تجد المصادر أنّ أورتاغوس ستأتي على وقع تحقيق العناوين التي سبق وأن طالبتها من ، الى جانب الملف الأمني الذي يؤكّد بأنّ قد نفّذ 90 % بما هو مطلوب منه جنوب ، في حين أنّ الإحتلال "الإسرائيلي" المستمرّ للتلال الخمس، والنقاط الـ 13 المتنازع عليها، يُعرقل استكمال عمله. الأمر الذي يجعل هذا الملف من أولويات الدولة اللبنانية لمناقشته مع أورتاغوس. فالموفدة الأميركية التي أبلغت المراجع الرسمية بأنّها ستسعى (خلال زيارتها الثالثة المرتقبة الى لبنان) الى تفعيل العمل، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التوتّرات، من خلال العمل مع " " لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار التي يرأسها " " من أجل تنفيذ المطالب اللبنانية، بعد أن قام لبنان بالإصلاحات المطلوبة والتي يستكملها، كما التزم بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار وبتطبيق القرار 1701.