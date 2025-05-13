هذا ما سينتظر لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا

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كتبت" الاخبار": برز إعلان رفع الأميركية المفروضة على ، وهو ما ستكون له تأثيراته على ، إذ سبق للرئيس السوري الانتقالي أن أشار إلى أن عودة مرتبطة برفع العقوبات، ناهيك عن تأثير هذه العقوبات على مشروع إيصال المصري والكهرباء وتعطيلها التجارة مع سوريا وتجميد عمل شركات استثمار لبنانية في قطاع العقارات.كما أن تحويل الأموال الذي كان يتم عبر مصارف لبنان بسبب العقوبات سيعود من خلال سوريا، وقد لا تبقى الخدمات المدنية وخدمات التجارة الحرة مع سوريا متصلة حكماً بمطار ومرفئها.