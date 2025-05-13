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لبنان
هذا ما سينتظر لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
13-05-2025
|
22:37
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كتبت" الاخبار": برز إعلان
ترامب
رفع
العقوبات
الأميركية المفروضة على
سوريا
، وهو ما ستكون له تأثيراته على
لبنان
، إذ سبق للرئيس السوري الانتقالي
أحمد الشرع
أن أشار إلى أن عودة
النازحين
مرتبطة برفع العقوبات، ناهيك عن تأثير هذه العقوبات على مشروع إيصال
الغاز
المصري والكهرباء وتعطيلها التجارة مع سوريا وتجميد عمل شركات استثمار لبنانية في قطاع العقارات.
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كما أن تحويل الأموال الذي كان يتم عبر مصارف لبنان بسبب العقوبات سيعود من خلال سوريا، وقد لا تبقى الخدمات المدنية وخدمات التجارة الحرة مع سوريا متصلة حكماً بمطار
بيروت
ومرفئها.
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