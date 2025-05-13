حصة لبنان من جولة ترامب الخليجية: دعم عهد عون

Advertisement

كتب معروف الداعوق في" اللواء": يتوقع بعض المسؤولين ان تستتبع مواقف الرئيس من ، والذي اختار ان يعلنها من تحديدا، بتحركات للادارة الاميركية نحو لبنان قريبا، للقيام بالجهود اللازمة، لانهاء الاسرائيلي للمواقع الاستراتيجية في الجنوب، واستكمال الخطى لوقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١ من جهة، والمساعدة على تسريع خطى حل الازمة المالية، وتسهيل الحصول على القروض والمساعدات المطلوبة من الدول الشقيقة والصديقة، لتحريك الاقتصادية والمباشرة بعملية اعادة الاعمار من جهة ثانية.ويلاحظ هؤلاء ان تطرق الرئيس الاميركي للبنان، في هذه الزيارة التاريخية للمنطقة العربية، انما يعبّر بحد ذاته عن استمرار اهتمام ، بتنفيذ وعودها والتزاماتها، بدعم مسيرة عهد رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة، لانقاذ لبنان من تداعيات الحرب والاعتداءات الاسرائيلية التي تعرض لها في الاشهر الماضية، وقدرتها على ممارسة الضغوط اللازمة لارغام اسرائيل على استكمال سحب قواتها من الجنوب، ووقف اعتداءاتها وعمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر من ، كما تسريع خطى وتسهيل عملية اعادة اعمار عشرات الالاف من منازل المواطنين اللبنانيين.ويعتبر هؤلاء المسؤولين انه تقع على عاتق الادارة الاميركية، مسؤولية ترجمة مواقف الرئيس الاميركي على ارض الواقع بسرعة، لاخراج الوضع في لبنان من دوامة التوتر والتصعيد الاسرائيلي المتواصل لاتمام الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، لكي يستكمل مهمة الانتشار حتى ، وبذلك يكون لبنان قد حصل على حصة وازنة من زيارة الرئيس الاميركي الخليجية.