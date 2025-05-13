فريق جديد لإدارة المطار

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اصدر وزير الأشغال العامة والنقل مس قراراً قضى بتكليف عدد من الموظفين بمهمات مختلفة في . وأصبح بموجبه رئيساً للمطار، وكمال مديراً للمطارات، وكل من بعيني وفرنسيس عيد نائبين لرئيس ، وأصبحت رجينا بشعلاني رئيسة للديوان.