Advertisement

لبنان

فريق جديد لإدارة المطار

Lebanon 24
13-05-2025 | 22:46
A-
A+
Doc-P-1360058-638827995986063629.jpg
Doc-P-1360058-638827995986063629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مس قراراً قضى بتكليف عدد من الموظفين بمهمات مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني. وأصبح بموجبه إبراهيم أبو عليوي رئيساً للمطار، وكمال ناصر الدين مديراً للمطارات، وكل من إيهاب بعيني وفرنسيس عيد نائبين لرئيس المطار، وأصبحت رجينا بشعلاني رئيسة للديوان.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إدارة مطار هيثرو البريطاني: المطار سيظل مغلقا حتى منتصف ليل الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي
lebanon 24
14/05/2025 09:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تملكه عائلة ملياردير شهير.. فريق جديد يصعد رسميا للدوري الفرنسي
lebanon 24
14/05/2025 09:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد ملف إدارة تلفزيون لبنان
lebanon 24
14/05/2025 09:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة شروع الإدارة الأميركية في البحث عن وزير دفاع جديد؟
lebanon 24
14/05/2025 09:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-05-14
02:30 | 2025-05-14
02:15 | 2025-05-14
01:45 | 2025-05-14
01:37 | 2025-05-14
01:31 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24