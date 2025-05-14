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لبنان

حريق كبير في زغرتا.. وألسنة اللهب طالت مساحات واسعة من الأشجار الحرجية

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:00
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اندلع مساء أمس الثلاثاء حريق كبير بين بلدات داريا وبسبعل وبشنين في قضاء زغرتا، حيث امتدت ألسنة اللهب لتطال مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتدخلت فرق الدفاع المدني من عدة مراكز، بمؤازرة أبناء المنطقة حيث بذلوا جهودًا حثيثة ومضنية استمرت لأكثر من ساعتين إلى 3 ساعات، في ظروف صعبة بسبب سرعة الرياح واتساع رقعة النيران.

وبعد عمل دؤوب، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بشكل كامل، واقتصرت الأضرار على الخسائر في الأشجار والمساحات الحرجية وبعض الأضرار المادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية. 


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