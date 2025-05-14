العثور على "سيمون" جثة داخل سيارته في عكار.. وهذا ما وجد إلى جانبه (صورة)

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ووجد إلى جانبه ورقة تُشير إلى أنه كان يمرّ بحالة نفسية صعبة، تضمنت عبارات تعكس ضيقًا شديدًا ورفضًا للاستمرار في الحياة. عُثر الأربعاء على المدعو جثة داخل سيارته في بلدة - وقد أصيب بطلق ناري، وفق ما أفادت مندوبة " ".ووجد إلى جانبه ورقة تُشير إلى أنه كان يمرّ بحالة نفسية صعبة، تضمنت عبارات تعكس ضيقًا شديدًا ورفضًا للاستمرار في الحياة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.



في وقت أشارت فيه المعلومات الأولية إلى أن المتوفى هو عسكري متقاعد وكان يعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة.



