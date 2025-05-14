Advertisement

لبنان

العثور على "سيمون" جثة داخل سيارته في عكار.. وهذا ما وجد إلى جانبه (صورة)

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1360092-638828071442611306.jpg
Doc-P-1360092-638828071442611306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر صباح اليوم الأربعاء على المدعو سيمون أسمر جثة داخل سيارته في بلدة الشيخ محمد - عكار وقد أصيب بطلق ناري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

ووجد إلى جانبه ورقة تُشير إلى أنه كان يمرّ بحالة نفسية صعبة، تضمنت عبارات تعكس ضيقًا شديدًا ورفضًا للاستمرار في الحياة.
 
 
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.

 في وقت أشارت فيه المعلومات الأولية إلى أن المتوفى هو عسكري متقاعد وكان يعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة. 


مواضيع ذات صلة
"نهاية مأساوية".. العثور على جثة ملاكم في نهر وهذه هويته (صورة)
lebanon 24
14/05/2025 09:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل: إعلامية متورطة بقضية ممنوعات.. هذا ما وجد داخل شقتها (صورة)
lebanon 24
14/05/2025 09:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية إلى جانب باسل خياط.. البوستر الرسمي لـ"ايزيل" المُعرب يُشعل المواقع وهذا موعد عرضه (صورة)
lebanon 24
14/05/2025 09:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل السيارة... إعلاميّة الـ"أم تي في" تنشر صورة جديدة برفقة إبنها
lebanon 24
14/05/2025 09:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-05-14
02:30 | 2025-05-14
02:15 | 2025-05-14
01:45 | 2025-05-14
01:37 | 2025-05-14
01:31 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24