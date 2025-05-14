عمليات دهم واسعة للجيش في الشمال.. وتوقيف عدد من الأشخاص

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ينفذ الجيش ومديرية المخابرات منذ ساعات الأولى مداهمات واسعة في عدد من بلدات أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار ملاحقة مطلقي النار، بعد حوادث إطلاق نار سجلت ابتهاجاً بصدور نتائج الانتخابات الاختيارية.وقد أفادت المعلومات أن الحملة لا تزال مستمرة حتى الساعة وسط إجراءات أمنية مشددة.