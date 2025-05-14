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لبنان

عمليات دهم واسعة للجيش في الشمال.. وتوقيف عدد من الأشخاص

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:25
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ينفذ الجيش ومديرية المخابرات منذ ساعات الفجر الأولى مداهمات واسعة في عدد من بلدات شمال لبنان أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار ملاحقة مطلقي النار، بعد حوادث إطلاق نار سجلت ابتهاجاً بصدور نتائج الانتخابات الاختيارية.

وقد أفادت المعلومات أن الحملة لا تزال مستمرة حتى الساعة وسط إجراءات أمنية مشددة. 



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