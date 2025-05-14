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لبنان

هل يدفع بعض النواب ثمن الخسارة البلدية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 01:45
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تساءل خبراء في الشأن الانتخابي، واستنادا إلى نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من البلدات والقرى في محافظة جبل لبنان، وبالأخص في البلدات التي تُعتبر مؤشرًا مهما في الاستحقاق النيابي، عما إذا كان بعض الاحزاب المسيحية الاساسي سيلجأ إلى إعادة النظر في بعض الترشيحات المقبلة، مع تحميل بعض النواب الحاليين مسؤولية الخسارة في هذه البلدات، خصوصًا، في تلك التي ينتمي إليها هؤلاء النواب.
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وفي رأي هؤلاء الخبراء أن هذه الاحزاب ستلجأ إلى إعادة قراءة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية وإعادة تقييمها على خلفية إمكان تأثيرها سلبا على استحقاق ربيع العام المقبل.
ويسود اعتقاد بأن هذه الاحزاب، ونتيجة هذا التقييم، ستعمد إلى تحميل هؤلاء النواب مسؤولية النتائج، التي لم تكن متوقعة في الاستحقاق البلدي، وذلك نتيجة تقصيرهم في مجال تقربهم من القواعد الشعبية في تلك البلدات المعتبرة مفاتيح انتخابية مهمة، ولعدم اهتمامهم بالتالي بشؤون مناطقهم الانمائية والحياتية.
وبنتيجة هذا التقييم قد تضطر هذه الاحزاب إلى اعادة النظر في بعض الترشيحات النيابية.

المصدر: لبنان 24
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