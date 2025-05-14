Advertisement

لبنان

إقفال باب الترشّح في قرى قضاء صيدا.. اليكم عدد المرشحين

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1360099-638828083533044051.png
Doc-P-1360099-638828083533044051.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنجزت محافظة الجنوب بإشراف ومتابعة رئيسها المحافظ  منصور ضو، مرحلة استقبال طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت في 28 نيسان الماضي، واستمرت حتى منتصف الليلة الماضية، تاريخ انتهاء المهلة الأخيرة لاقفال باب الترشح. 
Advertisement

وعلى مدى 15 يوماً، تمت عملية الترشح بسلاسة وسرعة، لا سيما مع تطوير مهارات موظفي المحافظة التقنية على كيفية استخدام برنامج المعلومات الخاص بتقديم طلبات الترشح  الذي نفذه فريق مدربي شركة  quick Solutions بتوجيه من وزارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والقائمقاميين وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسهيل العملية الانتخابية وتنظيمها والحماية الآمنة للمعلومات والحد من الأخطاء.

وجاء ترتيب العدد الإجمالي للمرشحين  بحسب الأرقام على مستوى قرى قضاء صيدا 1145 للمجالس البلدية يتفرع منها 111للمدينة. 

أما اختيارياً فالعدد الإجمالي 324 متقدماً إلى جانب 3 قيد المراجعة، و93 عضو هيئة اختيارية.   

ويستعد موظفو محافظة الجنوب للانتقال إلى مرحلة فتح مهل استقبال تصريحات التراجع أو الانسحاب للمرشحين، التي تبدأ اليوم تمهيداً لإعلان الفائزين بالتزكية في مجالس القرى والبلدات البلدية والاختيارية.
مواضيع ذات صلة
اقفال باب قبول الترشح في قضاء زحلة على 977 مرشحا للبلدية و341 للاختيارية
lebanon 24
14/05/2025 09:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مع إقفال باب الترشّح.. عدد المرشحين في قضاء راشيا الوادي: 487 للبلدية و97 للاختيارية
lebanon 24
14/05/2025 09:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مع إقفال باب الترشّح.. المرشحون في قضاء الهرمل: 225 للبلدية و151 للاختيارية
lebanon 24
14/05/2025 09:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية في سرايا حلبا الحكومية
lebanon 24
14/05/2025 09:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-05-14
02:30 | 2025-05-14
02:15 | 2025-05-14
01:45 | 2025-05-14
01:37 | 2025-05-14
01:30 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24