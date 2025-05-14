إقفال باب الترشّح في قرى قضاء صيدا.. اليكم عدد المرشحين

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أنجزت بإشراف ومتابعة رئيسها المحافظ ، مرحلة استقبال طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت في 28 نيسان الماضي، واستمرت حتى منتصف الليلة الماضية، تاريخ انتهاء المهلة الأخيرة لاقفال باب الترشح.وعلى مدى 15 يوماً، تمت عملية الترشح بسلاسة وسرعة، لا سيما مع تطوير مهارات موظفي المحافظة التقنية على كيفية استخدام برنامج المعلومات الخاص بتقديم طلبات الترشح الذي نفذه فريق مدربي شركة quick Solutions بتوجيه من وبالتعاون مع المحافظين والقائمقاميين وبتمويل من ، بهدف تسهيل العملية وتنظيمها والحماية الآمنة للمعلومات والحد من الأخطاء.وجاء ترتيب العدد الإجمالي للمرشحين بحسب الأرقام على مستوى قرى 1145 للمجالس البلدية يتفرع منها 111للمدينة.أما اختيارياً فالعدد الإجمالي 324 متقدماً إلى جانب 3 قيد المراجعة، و93 عضو هيئة اختيارية.ويستعد موظفو محافظة الجنوب للانتقال إلى مرحلة فتح مهل استقبال تصريحات التراجع أو الانسحاب للمرشحين، التي تبدأ اليوم تمهيداً لإعلان الفائزين بالتزكية في مجالس القرى والبلدات البلدية والاختيارية.