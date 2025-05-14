المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي

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أعلنت في بيان، "للرأي العام، وبأسف شديد، توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي الواقعة في ، وذلك نتيجة عيوب تشغيلية خطيرة ومستمرة تتحمّل مسؤوليتها ، ما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في مستويات تلوث ضمن الحوض الأعلى".وأشارت الى أنه "تبيّن للمصلحة، من خلال الكشف الفني الميداني والتقارير المتوفرة، أن مؤسسة مياه سمحت للجمعيات المسؤولة عن مخيمات السوريين في المنطقة بتفريغ خزانات الصرف الصحي التابعة لتلك المخيمات في محطة جب جنين، بالرغم من علمها المسبق أن هذه المحطة غير قادرة تقنيًا على استيعاب هذه الكميات الإضافية. وقد فاقت هذه التصريفات القدرة التشغيلية للمحطة، ما أدى إلى تسرّب كميات كبيرة من مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى مجرى نهر ، مع ما يرافق ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة".وحذرت "من التداعيات الخطيرة لهذا الواقع"، وأكدت:1-تحميل مؤسسة مياه البقاع كامل المسؤولية القانونية والإدارية والتقنية عن تعطل المحطة وتفاقم التلوث في المنطقة.2-ان السماح بتفريغ الصرف الصحي للمخيمات بشكل يفوق القدرة التصميمية للمحطة يشكل مخالفة واضحة لقانون المياه رقم 192/2020، واعتداء على الموارد المائية وحق المواطنين بالبيئة النظيفة.3-ان ما يجري يطرح علامات استفهام خطيرة حول شبهات التواطؤ أو الإهمال المتعمد أو التكسّب غير المشروع من خلال تحصيل الأموال مقابل خدمة غير مشروعة تضر بالصحة العامة.4- تدعو المصلحة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تسبب أو استفاد من هذا الوضع البيئي الكارثي.5-تطالب المصلحة بوقف فوري لتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من مخيمات النازحين إلى المحطة، وإعادة تأهيل وتشغيل المحطة وفقًا للأصول الفنية، وبما يتناسب مع قدرتها الاستيعابية".ختمت: "إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وانطلاقًا من واجبها القانوني في حماية نهر الليطاني وموارده، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة بحق كل من يساهم أو يتواطأ أو يغض النظر عن تلويثه، وتحذر من أن استمرار هذا الوضع يُهدد الأمن الصحي والبيئي في وكل المناطق المتأثرة بالحوض الأعلى للنهر".