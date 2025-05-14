انتقادات واسعة في بيروت

Advertisement

يتعرض بعض الشخصيات والأحزاب السياسية في لانتقادات متزايدة على خلفية تحالفها مع في .وتؤكد مصادر سياسية متابعة أن هذا التحالف يتم في وقت يُعتبر فيه الحزب خصماً سياسيا داخلي لهذه الاطراف، ما يُفقد هذه القوى أي صدقية في خياراتها وتحالفاتها.اللافت، بحسب المصادر، أن هذه الشخصيات لا تدخل في تفاهم مع "الحزب" ضمن توازنات سياسية واضحة أو على قاعدة مشروع مشترك، بل تتقاطع معه فقط لأنها ترى فيه رافعة شعبية، ووسيلة مضمونة لإيصال مرشحيها إلى .هذا السلوك، وفق المراقبين، لا يضر فقط بالمشهد الانتخابي في العاصمة، بل ينعكس سلباً على صورة هذه القوى التي تظهر كأنها تبحث عن الفوز بأي ثمن، ولو على حساب انسجامها السياسي ومبادئها المُعلنة،ما يطرح أسئلة جدية ودقيقة حول خياراتها المستقبلية.