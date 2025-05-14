Advertisement

لبنان

انتقادات واسعة في بيروت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-05-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1360104-638828094777725478.jpg
Doc-P-1360104-638828094777725478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتعرض بعض الشخصيات والأحزاب السياسية في بيروت لانتقادات متزايدة على خلفية تحالفها مع حزب الله في الانتخابات البلدية .
Advertisement
وتؤكد مصادر سياسية متابعة أن هذا التحالف يتم في وقت يُعتبر فيه الحزب خصماً سياسيا داخلي لهذه الاطراف، ما يُفقد هذه القوى أي صدقية في خياراتها وتحالفاتها.
اللافت، بحسب المصادر، أن هذه الشخصيات لا تدخل في تفاهم مع "الحزب" ضمن توازنات سياسية واضحة أو على قاعدة مشروع مشترك، بل تتقاطع معه فقط لأنها ترى فيه رافعة شعبية، ووسيلة مضمونة لإيصال مرشحيها إلى بلدية بيروت.
هذا السلوك، وفق المراقبين، لا يضر فقط بالمشهد الانتخابي في العاصمة، بل ينعكس سلباً على صورة هذه القوى التي تظهر كأنها تبحث عن الفوز بأي ثمن، ولو على حساب انسجامها السياسي ومبادئها المُعلنة،ما يطرح أسئلة جدية ودقيقة حول خياراتها المستقبلية.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
فيديو انتشر بشكل واسع.. أحلام توجه رسالة إلى الصين باللغة الإنكليزية وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
lebanon 24
14/05/2025 12:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات لسعادته: خطوة غير موفّقة
lebanon 24
14/05/2025 12:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات لاذعة تطال ترامب.. نشر صورته بزي البابا!
lebanon 24
14/05/2025 12:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك أحمد زاهر تردّ على انتقادات مسلسل "سيد الناس"
lebanon 24
14/05/2025 12:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

بلديات 2025

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2025-05-14
05:16 | 2025-05-14
05:06 | 2025-05-14
05:06 | 2025-05-14
05:03 | 2025-05-14
05:00 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24