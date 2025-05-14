التحوّل في المنطقة: بين الانخراط الأميركي وزيارة ترامب

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تشهد منطقة حراكًا أميركيًا غير مسبوق منذ تولي سدة الرئاسة مجددًا، ما يعكس تحولًا جذريًا في مقاربة لقضايا المنطقة. لم تعد تكتفي بالعمل من خلف الكواليس، بل باتت اليوم لاعبًا مباشرًا يتدخل في التفاصيل الكبرى والصغرى للصراعات، ويقود بنفسه دفة المفاوضات مع كافة.زيارة إلى المنطقة لا يمكن قراءتها كحدث عابر، بل تأتي كتتويج لاستراتيجية أميركية جديدة بدأت منذ بداية ولايته الحالية، تقوم على الانخراط المباشر مع مختلف أطراف النزاع. فقد فتحت الولايات المتحدة قنوات حوار مع الحوثيين في اليمن، كما تجري مفاوضات معلنة مع حركة ، وتواصل مساعيها التفاوضية مع . وفي هذا السياق، لا يبدو مستبعدًا أن تبدأ واشنطن في مرحلة لاحقة اتصالات مباشرة مع " "، خصوصًا إذا اقتضت معادلة الاستقرار ذلك.الهدف الأساسي من هذا الانخراط الأميركي الميداني هو تحقيق نتيجتين: أولًا، تأمين أمن طويل الأمد لإسرائيل في وجه التهديدات المتعددة؛ وثانيًا، ضمان حدّ أدنى من الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة، بما يتيح للولايات المتحدة التفرغ لمواجهة التحدي الصيني الآخذ في التصاعد.من اللافت أن تعمل بنشاط واضح على إعادة ضبط الأوضاع في . فقرار رفع عن النظام السوري الحالي خير دليل، وقد تكون محاولة احتواء الوضع وتفادي أي انفجارات أمنية جديدة في تربك حسابات المنطقة ككل. هذا التوجه ينسجم مع المصلحة في منع الفوضى على حدودها الشمالية، ومع الرؤية الروسية الهادفة إلى الحفاظ على الوضع القائم.في ضوء كل ذلك، يمكن القول إن ترامب لا يسعى فقط إلى إدارة الأزمات، بل إلى إعادة صياغة التوازنات في المنطقة ضمن رؤية أميركية صريحة، تجعل من الأمن والاستقرار الإقليمي أدوات لخدمة استراتيجية كبرى تركز على .ما يجري ليس مجرد سياسة طارئة، بل إعادة تموضع كاملة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وترامب، بوصفه الرئيس الحالي، يقود هذا التحول بخطوات محسوبة، ساعيًا لتسجيل إنجازات جيوسياسية تكرس حضوره الداخلي والخارجي على السواء.