مُلقب بـ "شمران".. هذه هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر (صورة)

استشهد ملحم الملقب بـ"شمران" وهو أحد القياديين في الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية صباحا مستهدفة سيارة رابيد على طريق قعقعية - .

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وملحم من بلدة في قضاء .