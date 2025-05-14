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لبنان
مُلقب بـ "شمران".. هذه هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر (صورة)
Lebanon 24
14-05-2025
|
03:14
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استشهد
حسين نعمة
ملحم الملقب بـ"شمران" وهو أحد القياديين
حزب الله
في الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية صباحا مستهدفة سيارة رابيد على طريق قعقعية
الجسر
-
وادي الحجير
.
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وملحم من بلدة
قبريخا
في قضاء
مرجعيون
.
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