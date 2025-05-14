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لبنان

وزير الزراعة افتتح بنك البذور الوطني: التزام فعلي من الدولة بحماية التراث النباتي

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:30
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افتتح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي وحماية التنوع البيولوجي،  بنك البذور الوطني في مقر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – تل عمارة.
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يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال المحافظة على الموارد الوراثية النباتية، وقد تم تجهيزه بدعم من حكومة النروج وتنفيذ الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل (Global Crop Diversity Trust).

وخلال الجولة على المختبرات المخصصة لحفظ البذور، قدمت المهندسة جويل بريدي شرحًا مفصلًا حول أهمية هذا البنك في تأمين الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التغير المناخي، عبر تخزين وتوثيق أصناف نباتية محلية وعالمية.

وقام الوزير هاني بجولة شاملة على مختلف أقسام ومختبرات مصلحة الأبحاث، حيث اطّلع على الأعمال البحثية والخدمات التي تقدمها هذه الأقسام لدعم المزارعين والمؤسسات وتحقيق الزراعة المستدامة.

وأكد وزير الزراعة أن "افتتاح بنك البذور الوطني يمثل التزاماً فعلياً من الدولة بحماية التراث النباتي وتأمين مستقبل غذائي أكثر استدامة"، مشدداً على أن "الوزارة ستستمر في دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير البنية التحتية للمختبرات، بما يضمن تعزيز الإنتاجية ومواجهة تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي".

وأثنى على الكوادر العلمية والفنية في المصلحة، وأكد "أهمية التعاون بين الوزارة والمراكز البحثية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية الشاملة".
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