سليمان: ليتنا نستطيع اقناع الادارة الاميركية الطلب من سوريا تسهيل عودة النازحين

قال الرئيس : "لتعميم الفائدة من قرار رفع عن ، ليتنا نستطيع اقناع الادارة الاميركية ان تطلب من الحكومة العمل الجدّي على تسهيل عودة السوريين تدريجياً بالتزامن مع جدول رفع هذه العقوبات".

Advertisement