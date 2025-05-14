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لبنان

سليمان: ليتنا نستطيع اقناع الادارة الاميركية الطلب من سوريا تسهيل عودة النازحين

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:36
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان: "لتعميم الفائدة من قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ليتنا نستطيع اقناع الادارة الاميركية ان تطلب من الحكومة السورية العمل الجدّي على تسهيل عودة النازحين السوريين تدريجياً بالتزامن مع جدول رفع هذه العقوبات".
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