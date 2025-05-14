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لبنان
الرئيس عون تراس اجتماعاً امنياً وادارياً
Lebanon 24
14-05-2025
|
04:02
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ترأس رئيس الجمهورية العماد
جوزاف
عون اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، في حضور
وزير الداخلية
والبلديات
احمد الحجار
، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من
الانتخابات البلدية
والاختيارية في محافظتَي
الشمال
وعكّار.
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واطلع
الرئيس عون
مع
وزير الثقافة
غسان سلامة
، على مواضيع وطنية وثقافية، ةأوضاع
وزارة الثقافة
وخطة عملها في المرحلة الراهنة.
واستقبل الرئيس عون النائب
وليام طوق
وعرض معه مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في
محافظة الشمال
عموماً، وفي قضاء بشري خصوصاً، وأكّد النائب طوق أهمية الخطوات الإصلاحية التي تعمل
الدولة على
تنفيذها، منوّهاً بإقرار مجلس النواب سلسلة قوانين تُعزّز الثقة بالنظام المصرفي والمالي في البلاد.
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