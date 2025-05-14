الرئيس عون تراس اجتماعاً امنياً وادارياً

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ترأس رئيس الجمهورية العماد عون اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، في حضور والبلديات ، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من والاختيارية في محافظتَي وعكّار.واطلع مع ، على مواضيع وطنية وثقافية، ةأوضاع وخطة عملها في المرحلة الراهنة.واستقبل الرئيس عون النائب وعرض معه مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في عموماً، وفي قضاء بشري خصوصاً، وأكّد النائب طوق أهمية الخطوات الإصلاحية التي تعمل تنفيذها، منوّهاً بإقرار مجلس النواب سلسلة قوانين تُعزّز الثقة بالنظام المصرفي والمالي في البلاد.