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لبنان

منخفض جوّي محدود يسيطر على لبنان حتى الجمعة... وارتفاع كبير بدرجات الحرارة السبت!

Lebanon 24
14-05-2025 | 04:06
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يسيطر طقس ربيعي متقلب نسبياً لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية مركزه البحر الأسود يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى صباح يوم غد ا لخميس حيث يستقر، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة وجافة محملة بالغبار مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم السبت للتتخطى معدلاتها ( ٨ درجات)  فتلامس ال ٣٥ درجة على الساحل مع اجواء عابقة و مغبرة ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر الأحد.
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين  ١٧و ٢٦،  وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع حدوث برق ورعد خاصة جنوب البلاد وفي الداخل مع احتمال تشكل السيول في مناطق البقاع الشمالي كما تنشط الرياح أحياناًُ .
الخميس:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.
الجمعة:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وجنوب البلاد والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كذلك يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة هيمنة الرياح الخماسينية الحارة و الجافة على لبنان مع رياح ناشطة .
السبت:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات على الساحل بحبث تتخطى ال٣٥ جنوباً، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوباً.
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